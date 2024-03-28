В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»

Министерство внутренних дел России усилило меры безопасности на транспорте после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

РИА Новости

Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин. Он отметил, что безопасность объектов обеспечивается и подразделениями органов внутренних дел, и подразделениями транспортной безопасности. «Досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают», — приводит слова Калинкина ТАСС. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил проработать усиление безопасности на массовых мероприятиях.