В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин. Он отметил, что безопасность объектов обеспечивается и подразделениями органов внутренних дел, и подразделениями транспортной безопасности.
«Досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают», — приводит слова Калинкина ТАСС.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил проработать усиление безопасности на массовых мероприятиях.