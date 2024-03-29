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В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищённости

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Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий поручил принять дополнительные меры по безопасности и антитеррористической защищённости зданий учебных заведений, а также общежитий вуза.
В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищённости
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Личный состав дежурных смен ЧОП (ЧОО) направить на усиление дежурной смены ЧОП (ЧОО) в работающем КПП здания или сооружения МГУ», — указывается в тексте.

Также было поручено проверить работоспособность тревожных кнопок, рамок металлодетекторов и т.п.

В общежитиях при этом решено отменить гостевой режим и пускать внутрь только ближайших родственников, при этом проход должен осуществляться только через рамки металлодетектора.

Ранее в России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе».

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