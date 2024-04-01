Французский политик Филиппо заявил о нелегитимности власти Зеленского
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«С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимен», — написал Филиппо в X.
Политик отметил, что выборы были отменены под предлогом военного положения, однако «прежде всего потому, что среди украинцев растёт противостояние Зеленскому».
«Вот это мы вооружаем и финансируем. Какой позор, это должно прекратиться», — сказал Филиппо.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее напомнил, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы «в страхе их проиграть», принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая.
Как отметили в Кремле, Москва проанализирует ситуацию и заявит о своей позиции насчёт легитимности Зеленского после 20 мая.