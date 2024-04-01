Пасечник: в ЛНР восстановили более 3,5 тысяч объектов
По его словам, в их числе порядка 1 800 жилых домов, около 500 объектов социальной сферы и более 800 объектов коммунальной инфраструктуры.
Пасечник подчеркнул, что региону в восстановлении помогают федеральные органы власти и братские регионы-шефы.
«Несмотря на то, что противник не оставляет попыток обстрелов мирных городов и сёл республики, наша сегодняшняя повестка — восстановление, развитие, налаживание мирной жизни», — цитирует губернатора ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.
Также глава ДНР Денис Пушилин анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке.