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Пасечник: в ЛНР восстановили более 3,5 тысяч объектов

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Более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры восстановлены в Луганской Народной Республике после её вхождения в состав России в 2022 году, заявил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, в их числе порядка 1 800 жилых домов, около 500 объектов социальной сферы и более 800 объектов коммунальной инфраструктуры.

Пасечник подчеркнул, что региону в восстановлении помогают федеральные органы власти и братские регионы-шефы.

«Несмотря на то, что противник не оставляет попыток обстрелов мирных городов и сёл республики, наша сегодняшняя повестка — восстановление, развитие, налаживание мирной жизни», — цитирует губернатора ТАСС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.

Также глава ДНР Денис Пушилин анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке.

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