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Рогов: Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над Запорожьем

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.

«Украинской стороне не стоит переживать. Днепрогэс обязательно будет восстановлен. И восстановлен именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, для восстановления у России есть все необходимые технологии, проектные решения и специалисты.

Ранее Рогов заявил, что вывод из строя Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии.

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