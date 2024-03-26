Рогов: Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над Запорожьем

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.

«Украинской стороне не стоит переживать. Днепрогэс обязательно будет восстановлен. И восстановлен именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, для восстановления у России есть все необходимые технологии, проектные решения и специалисты.

Ранее Рогов заявил, что вывод из строя Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии.