Рогов: Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над Запорожьем
«Украинской стороне не стоит переживать. Днепрогэс обязательно будет восстановлен. И восстановлен именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, для восстановления у России есть все необходимые технологии, проектные решения и специалисты.
Ранее Рогов заявил, что вывод из строя Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии.