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Рогов: вывод из строя Днепрогэса лишил Украину мощного источника энергии

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вывод из строя Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии.
Рогов: вывод из строя Днепрогэса лишил Украину мощного источника энергии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях», — сказал он, добавив, что это мощность в 1600 мегаватт.

Рогов добавил, что Днепрогэс является самой мощной гидроэлектростанцией, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль пикового регулятора.

Ранее директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) остановила работу из-за серьёзных повреждений.

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