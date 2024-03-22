Рогов: вывод из строя Днепрогэса лишил Украину мощного источника энергии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях», — сказал он, добавив, что это мощность в 1600 мегаватт.
Рогов добавил, что Днепрогэс является самой мощной гидроэлектростанцией, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль пикового регулятора.
Ранее директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) остановила работу из-за серьёзных повреждений.