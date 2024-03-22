«Укргидроэнерго»: Днепрогэс остановил работу из-за серьёзных повреждений
- Gettyimages.ru
В эфире украинского новостного телемарафона Сирота сообщил, что на станции «очень большой объём повреждений».
«Много попаданий ракет в машинный зал ГЭС-2. То есть на сегодняшний день ни одна ни другая станция не работает», — цитирует Сироту РИА Новости.
Сейчас на станции работают специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Там локализовали пожар, но задымление мешает оценить масштаб повреждений.
По имеющимся данным, на объекте повреждены станции ГЭС-1 и ГЭС-2.
Минувшей ночью, по оценкам украинского Минэнерго, энергосистема Украины подверглась самой мощной за всё время атаке.