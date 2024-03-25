RT в Telegram
Подпишись

Пушилин анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке

Короткая ссылка
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке.
Пушилин анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке
  • РИА Новости

«Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, работы в населённом пункте уже развернули в ускоренном темпе, так как многие местные жители изъявили желание остаться в городе.

Он также заявил, что войска России продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, это может говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артёмовске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить