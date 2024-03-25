Пушилин анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке.

«Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, работы в населённом пункте уже развернули в ускоренном темпе, так как многие местные жители изъявили желание остаться в городе.

Он также заявил, что войска России продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, это может говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артёмовске.