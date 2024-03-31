Украинские офицеры жалуются, что солдаты старые и больные, не хотят воевать.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться», — говорится в публикации.

Ранее Полтавский областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы порядка 30 тыс. уклонистов.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины в розыске находятся почти 40 тыс. уклонистов.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что число уклонистов в стране выросло с начала года примерно на 100 тыс., достигнув порядка 1 млн.