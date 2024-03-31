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Кличко: Украина не уступит «никаких территорий» в обмен на мир

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Идея заморозки конфликта на Украине ошибочна, территориальные уступки не могут быть компромиссом. Такую точку зрения высказал мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко: Украина не уступит «никаких территорий» в обмен на мир
  • Gettyimages.ru

По его словам, сказанным в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, вместо этого Украине необходимо больше поддержки.

«Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», — заявил Кличко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года.

После этого он заговорил о границах страны на 2022 год. Комментируя его высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский нервничает из-за возможных выборов на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что геополитическая реальность с момента начала специальной военной операции кардинально поменялась, границы России и Украины изменились.

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