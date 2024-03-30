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Песков: геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально изменилась

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что геополитическая реальность с момента начала специальной военной операции кардинально поменялась, границы России и Украины изменились.
Песков: геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально изменилась
  • РИА Новости

Таким образом в беседе с РИА Новости Песков прокомментировал заявление Зеленского, который сказал, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что в состав России вошло четыре новых субъекта. Он добавил, что это новая реальность, с которой все должны считаться.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что он нервничает из-за возможных выборов на Украине.

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