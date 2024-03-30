Украина стала полигоном, на котором при поддержке местных чиновников в интересах западных фармацевтических компаний проводили испытания препарата, способного вызвать разные формы рака.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, которые были обнаружены в подвале больницы №7 в Мариуполе.

Как пишет агентство, препарат выписывали пациентам психиатрического отделения больницы.

Речь идёт об испытании на 152 пациентах экспериментального средства SB4, который предназначен для лечения ревматоидного артрита.

Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Москва располагает данными, что на территории Украины в настоящий момент по заказу США продолжают работать 30 биолабораторий.