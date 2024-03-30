RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: на Украине западные фармкомпании испытывали вызывающий рак препарат

Короткая ссылка
Украина стала полигоном, на котором при поддержке местных чиновников в интересах западных фармацевтических компаний проводили испытания препарата, способного вызвать разные формы рака.
РИА Новости: на Украине западные фармкомпании испытывали вызывающий рак препарат
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, которые были обнаружены в подвале больницы №7 в Мариуполе.

Как пишет агентство, препарат выписывали пациентам психиатрического отделения больницы.

Речь идёт об испытании на 152 пациентах экспериментального средства SB4, который предназначен для лечения ревматоидного артрита.

Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Москва располагает данными, что на территории Украины в настоящий момент по заказу США продолжают работать 30 биолабораторий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить