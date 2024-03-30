ТАСС: Украина может обанкротиться в 2025 году, если Запад не спишет её долги

Украина может столкнуться с банкротством в 2025 году в том случае, если Запад не станет списывать её долги, включая задолженности частных компаний.

Об этом ТАСС сообщил источник во Всемирном банке.

Говоря о выделении по линии Всемирного банка Киеву кредита в размере $1,5 млрд, собеседник агентства отметил, что российская дирекция в международной финансовой организации проголосовала против этого проекта.

«В случае если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в бюджете Украины нет денег на мобилизацию.