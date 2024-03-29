Орбан: превращение в буферную зону станет идеальным вариантом для Украины
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В беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем для издания European Voices он отметил, что граждане Украины рискуют потерять свою страну, если Киев продолжит курс на присоединение к НАТО.
Орбан добавил, что Россия никогда не согласится со вступлением Украины в блок, так как это будет означать приближение НАТО к границам страны.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск остаётся сложной.