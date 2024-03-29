RT в Telegram
Подпишись

Орбан: превращение в буферную зону станет идеальным вариантом для Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что лучшим вариантом для Украины было бы создание буферной зоны с гарантиями безопасности.
Орбан: превращение в буферную зону станет идеальным вариантом для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Denes Erdos

В беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем для издания European Voices он отметил, что граждане Украины рискуют потерять свою страну, если Киев продолжит курс на присоединение к НАТО.

Орбан добавил, что Россия никогда не согласится со вступлением Украины в блок, так как это будет означать приближение НАТО к границам страны.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск остаётся сложной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить