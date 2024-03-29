Рогов: войска России обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работина
- РИА Новости
«Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство», — сказал Рогов РИА Новости.
По сведениям собеседника, в районе Старомайорского и Урожайного «накрыли большое скопление техники и живой силы противника».
Перед этим Рогов отмечал, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ из работинского выступа в Запорожской области.
Журнал Forbes писал, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район Работина одно плохо оснащённое подразделение.