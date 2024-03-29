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Рогов: войска России обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работина

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Войска России за сутки отбили несколько атак украинских вооружённых сил в районах Вербового и Работина, обратив противника в бегство, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: войска России обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работина
  • РИА Новости

«Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство», — сказал Рогов РИА Новости.

По сведениям собеседника, в районе Старомайорского и Урожайного «накрыли большое скопление техники и живой силы противника».

Перед этим Рогов отмечал, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ из работинского выступа в Запорожской области.

Журнал Forbes писал, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район Работина одно плохо оснащённое подразделение.

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