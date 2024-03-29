Депутат Гончаренко: уволенного главу СНБО Данилова отправят послом в Молдавию

Новым послом Украины в Молдавии станет уволенный с поста главы СНБО Алексей Данилов, утверждает украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Данилов уезжает в Молдову. Послом», — сказал он в своих соцсетях.

29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Перед этим, 26 марта, он снял с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Это произошло после того, как Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.