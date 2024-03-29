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Депутат Гончаренко: уволенного главу СНБО Данилова отправят послом в Молдавию

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Новым послом Украины в Молдавии станет уволенный с поста главы СНБО Алексей Данилов, утверждает украинский депутат Алексей Гончаренко.
Депутат Гончаренко: уволенного главу СНБО Данилова отправят послом в Молдавию
  • globallookpress.com
  • © Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency

«Данилов уезжает в Молдову. Послом», — сказал он в своих соцсетях.

29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Перед этим, 26 марта, он снял с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Это произошло после того, как Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

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