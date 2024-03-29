Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта с Россией

Украина может прекратить своё существование как государство, если продолжит вести боевые действия с Россией и не начнёт мирные переговоры, пишет издание Shūkan Gendai.

По мнению автора статьи, украинские власти не смогут поддерживать основные государственные функции без масштабной финансовой поддержки со стороны Запада.

«Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идёт сейчас, Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство», — говорится в материале.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.