RT в Telegram
Подпишись

Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта с Россией

Короткая ссылка
Украина может прекратить своё существование как государство, если продолжит вести боевые действия с Россией и не начнёт мирные переговоры, пишет издание Shūkan Gendai.
Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По мнению автора статьи, украинские власти не смогут поддерживать основные государственные функции без масштабной финансовой поддержки со стороны Запада.

«Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идёт сейчас, Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство», — говорится в материале. 

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить