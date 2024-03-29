Военкор RT показал, как жители Белгорода спасаются от ударов в бетонных укрытиях
Как правило, у жителей есть порядка 30 секунд на поиск укрытия после начала сигнала тревоги.
Одна из украинских ракет уже оставила следы на бетонной постройке, в которой прятались люди. Мужчина на остановке рассказал Жданову, что сам он спрятался в укрытие, когда над городом была сбита ракета и по улицам посыпались осколки.
«Я еле успел залезть в этот бункер, а за мной ещё человек пять побежало, тот, который последним был, шестым, не успел полностью забежать, ему прямо в кисть попал осколок», — сообщил собеседник.
Ночью система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлёте к Белгороду. Как сообщило Министерство обороны, ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением РСЗО RM-70 Vampire.