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Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС России в артиллерии

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал, что российская армия имеет шестикратное превосходство над украинскими войсками по количеству используемых артиллерийских снарядов.
Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС России в артиллерии
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство Укринформ.

«Ещё несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.

Он также признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.

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