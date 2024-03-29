Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал, что российская армия имеет шестикратное превосходство над украинскими войсками по количеству используемых артиллерийских снарядов.

Его слова приводит агентство Укринформ.

«Ещё несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.

Он также признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.