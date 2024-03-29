Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС России в артиллерии
- РИА Новости
Его слова приводит агентство Укринформ.
«Ещё несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.
Он также признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.