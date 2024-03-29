В Белоруссии активисты помогают застрявшему на границе молдавскому детскому хору
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Как рассказал Гайдукевич, он узнал о проблеме от корреспондента RT Константина Придыбайло, который позвонил ему ночью.
«Без причины не пускают детей вернуться в Европу — светоч демократии и свободы, цинизм властей в отношении детей зашкаливает», — сказал депутат.
Гайдукевич пообещал сделать всё возможное, чтобы дети чувствовали себя комфортно.
Автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» уже больше суток пытается выехать из Белоруссии.