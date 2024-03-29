В Белоруссии активисты помогают застрявшему на границе молдавскому детскому хору

Белорусские активисты помогают детскому хору из Молдавии, который не пропускают на литовской границе, сообщил депутат парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. К ситуации также подключились МИД и местные власти.

Как рассказал Гайдукевич, он узнал о проблеме от корреспондента RT Константина Придыбайло, который позвонил ему ночью.

«Без причины не пускают детей вернуться в Европу — светоч демократии и свободы, цинизм властей в отношении детей зашкаливает», — сказал депутат.

Гайдукевич пообещал сделать всё возможное, чтобы дети чувствовали себя комфортно.

Автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» уже больше суток пытается выехать из Белоруссии.