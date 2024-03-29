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Молдавский детский хор не может уехать из Белоруссии, его не пускают страны ЕС

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Автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» больше суток пытается выехать из Белоруссии, заявила руководитель хора заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова.
Молдавский детский хор не может уехать из Белоруссии, его не пускают страны ЕС
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила», — рассказала она.

По словам Барабанщиковой, есть какой-то закон, «о котором не знает никто» в Молдавии, что члены коллектива не могут как транзитные пассажиры выехать из Белоруссии на рейсовом автобусе.

Руководитель хора добавила, что молдавское посольство посоветовало коллективу проехать через Литву, но с её границы его возвращают обратно.

На границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов, уточнила Барабанщикова.

21 марта Федеральная таможенная служба России сообщила, что власти Литвы без объяснения причин прекратили пропускать грузовые автомобили из Калининградской области России.

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