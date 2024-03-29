В Армении заявили, что страна всегда стремилась присоединиться к ЕС

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза.

Об этом парламентарий сказал в эфире Общественного телевидения Армении.

По словам Симоняна, Армения является носителем европейской демократической системы.

«Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти», — цитирует его Интерфакс.

Он добавил, что Армения всегда шла по пути вступления в ЕС, пока «её не втянули в другую систему».

В начале марта армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что власти активно обсуждали идею вступления страны в ЕС.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима.