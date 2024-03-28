В Днепропетровске открыли второй центр рекрутинга ВСУ

Второй за две недели центр рекрутинга в ряды украинской армии открылся в Днепропетровске.

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Утверждается, что это связано с высоким спросом со стороны населения.

Ранее Полтавский областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы порядка 30 тыс. уклонистов.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины в розыске находятся почти 40 тыс. уклонистов.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что число уклонистов в стране выросло с начала года примерно на 100 тыс., достигнув порядка 1 млн.