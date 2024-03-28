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Боец ВС России: ВСУ не уходят из Новомихайловки из-за угроз расправы над семьями

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Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый сообщил, что украинская армия не может покинуть оставшуюся часть Новомихайловки в связи с угрозами расправы над родственниками.
Боец ВС России: ВСУ не уходят из Новомихайловки из-за угроз расправы над семьями
  • РИА Новости

«В эфире по радиосвязи мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», — цитирует его ТАСС.

Военный рассказал, что ВСУ используют кассетные боеприпасы западного производства, гранаты производства Великобритании, Польши, США и других стран НАТО.

По его словам, часть вооружений противника досталась ВС России во время зачистки позиций в Новомихайловке.

Ранее в Минобороны России заявили, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.

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