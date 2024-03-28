Боец ВС России: ВСУ не уходят из Новомихайловки из-за угроз расправы над семьями
- РИА Новости
«В эфире по радиосвязи мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», — цитирует его ТАСС.
Военный рассказал, что ВСУ используют кассетные боеприпасы западного производства, гранаты производства Великобритании, Польши, США и других стран НАТО.
По его словам, часть вооружений противника досталась ВС России во время зачистки позиций в Новомихайловке.
Ранее в Минобороны России заявили, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.