Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый сообщил, что украинская армия не может покинуть оставшуюся часть Новомихайловки в связи с угрозами расправы над родственниками.

«В эфире по радиосвязи мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», — цитирует его ТАСС.

Военный рассказал, что ВСУ используют кассетные боеприпасы западного производства, гранаты производства Великобритании, Польши, США и других стран НАТО.

По его словам, часть вооружений противника досталась ВС России во время зачистки позиций в Новомихайловке.

Ранее в Минобороны России заявили, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.