Морпехи из Приморья продолжают штурм Новомихайловки в ДНР
- РИА Новости
Министерство показало видео боёв в Новомихайловке, откуда российские бойцы выдавливают ВСУ. Сейчас там работают штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток».
Противник оказывает ожесточённое сопротивление и ведёт интенсивные обстрелы села из ствольной артиллерии и танков. Для украинских войск этот населённый пункт стратегически важен.
В результате штурма морпехи из Приморья захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобождённой территории свои флаги.
Некоторые украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.