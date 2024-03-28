Морпехи из Приморья продолжают штурм Новомихайловки в ДНР

Освобождение Новомихайловки в ДНР позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, сообщило Министерство обороны.

Министерство показало видео боёв в Новомихайловке, откуда российские бойцы выдавливают ВСУ. Сейчас там работают штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток».

Противник оказывает ожесточённое сопротивление и ведёт интенсивные обстрелы села из ствольной артиллерии и танков. Для украинских войск этот населённый пункт стратегически важен.

В результате штурма морпехи из Приморья захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобождённой территории свои флаги.

Некоторые украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.