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Морпехи из Приморья продолжают штурм Новомихайловки в ДНР

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Освобождение Новомихайловки в ДНР позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, сообщило Министерство обороны.
Морпехи из Приморья продолжают штурм Новомихайловки в ДНР
  • РИА Новости

Министерство показало видео боёв в Новомихайловке, откуда российские бойцы выдавливают ВСУ. Сейчас там работают штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток».

Противник оказывает ожесточённое сопротивление и ведёт интенсивные обстрелы села из ствольной артиллерии и танков. Для украинских войск этот населённый пункт стратегически важен.

В результате штурма морпехи из Приморья захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобождённой территории свои флаги.

Некоторые украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.

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