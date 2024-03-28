Украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый.

«Мы нашли военные билеты с отметкой о прохождении двухмесячных курсов в Великобритании», — сказал он.

Ранее бойцы тульского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара.

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