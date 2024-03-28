ТАСС: ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Великобритании
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый.
«Мы нашли военные билеты с отметкой о прохождении двухмесячных курсов в Великобритании», — сказал он.
Ранее бойцы тульского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара.
Также российские Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Северо-Донецком направлении.