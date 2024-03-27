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Бойцы тульского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара

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Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, получив задачу, расчёт немедленно выдвинулся в указанный район и приготовил к применению ПТРК «Фагот».

«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили группу пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее российские Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Северо-Донецком направлении.

Также мотострелки группировки «Центр» взяли штурмом опорник ВСУ под Авдеевкой.

Кроме того, «Гиацинты» ВС России уничтожили миномёты ВСУ в приграничье Курской области.

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