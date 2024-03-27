«Гиацинты» ВС России уничтожили миномёты ВСУ в приграничье Курской области

Расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчёты миномётов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВС России отразили атаку ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении. Также ВС России пресекли попытки Киева усилить позиции на Южно-Донецком направлении.