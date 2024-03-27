«Гиацинты» ВС России уничтожили миномёты ВСУ в приграничье Курской области
Расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчёты миномётов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВС России отразили атаку ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.
Также ВС России пресекли попытки Киева усилить позиции на Южно-Донецком направлении.
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