Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов.

«Потери противника на Купянском направлении составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами ПВО группировки были сбиты ракеты РСЗО HIMARS и БПЛА «Фурия» в районе Житловки.

Ранее ВС России поразили гаубицу FH-70, обстреливающую позиции с окраины Северска.

Также ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине.