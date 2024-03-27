ВС России отразили атаку ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов.
«Потери противника на Купянском направлении составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении.
Кроме того, средствами ПВО группировки были сбиты ракеты РСЗО HIMARS и БПЛА «Фурия» в районе Житловки.
Ранее ВС России поразили гаубицу FH-70, обстреливающую позиции с окраины Северска.
Также ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине.