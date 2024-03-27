Мотострелки группировки «Центр» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с получением боевой задачи штурмовая группа скрытно выдвинулась в указанный район.

«В ходе активных боевых действий российские военнослужащие огнем из стрелкового оружия и гранатомётов подавили сопротивление украинских военных, уничтожив при этом личный состав ВСУ и технику», — говорится в сообщении.

Ранее «Гиацинты» ВС России уничтожили миномёты ВСУ в приграничье Курской области.

Также ВС России пресекли попытки Киева усилить позиции на Южно-Донецком направлении.