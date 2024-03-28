RT в Telegram
Подпишись

Боля: Молдавия не желает стать полигоном в противостоянии России и Запада

Короткая ссылка
Оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Молдавия не хочет стать полигоном для противостояния между Россией и Западом.
Боля: Молдавия не желает стать полигоном в противостоянии России и Запада
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что для молдавского народа важно развивать связи с Россией и другими странами СНГ, передаёт РИА Новости.

«Молдавский парламент денонсировал уже более 70 соглашений в рамках СНГ, что имеет деструктивный характер, бьёт по всем позициям, которые мы раньше имели», — добавил Боля.

По словам депутата, Кишинёв, слушая заокеанских кураторов, пытается сделать Молдавию инструментом в антироссийской политике Запада.

Ранее он сообщил, что 70% граждан Молдавии желают дружить с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить