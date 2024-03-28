Боля: Молдавия не желает стать полигоном в противостоянии России и Запада
- РИА Новости
Он подчеркнул, что для молдавского народа важно развивать связи с Россией и другими странами СНГ, передаёт РИА Новости.
«Молдавский парламент денонсировал уже более 70 соглашений в рамках СНГ, что имеет деструктивный характер, бьёт по всем позициям, которые мы раньше имели», — добавил Боля.
По словам депутата, Кишинёв, слушая заокеанских кураторов, пытается сделать Молдавию инструментом в антироссийской политике Запада.
Ранее он сообщил, что 70% граждан Молдавии желают дружить с Россией.