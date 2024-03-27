RT в Telegram
Подпишись

Молдавский депутат Боля: 70% граждан Молдавии желают дружить с Россией

Короткая ссылка
Более 70% граждан Молдавии считают, что стране нужно дружить с Россией, а власти в Кишинёве ведут себя некорректно, рассказал депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля, прибывший в Москву в составе делегации других депутатов.
Молдавский депутат Боля: 70% граждан Молдавии желают дружить с Россией
  • РИА Новости

«Социологические опросы показывают: более 70% нашего населения считают, что во внешней политике наши власти ведут себя некорректно. Наши граждане считают, что с Россией нужно дружить и не ссориться», — сказал Боля.

В России живут и работают многие мигранты из республики, а также есть много смешанных семей, напомнил парламентарий.

«Среди наших граждан, в общем среди народа, вот этой такой русофобской позиции нет. Наоборот, мы всегда хотели иметь хорошие взаимоотношения с нашими историческими друзьями», — подчеркнул он.

По мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, российско-молдавское сотрудничество может развиваться очень благоприятно и эффективно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить