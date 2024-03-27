Более 70% граждан Молдавии считают, что стране нужно дружить с Россией, а власти в Кишинёве ведут себя некорректно, рассказал депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля, прибывший в Москву в составе делегации других депутатов.

«Социологические опросы показывают: более 70% нашего населения считают, что во внешней политике наши власти ведут себя некорректно. Наши граждане считают, что с Россией нужно дружить и не ссориться», — сказал Боля.

В России живут и работают многие мигранты из республики, а также есть много смешанных семей, напомнил парламентарий.

«Среди наших граждан, в общем среди народа, вот этой такой русофобской позиции нет. Наоборот, мы всегда хотели иметь хорошие взаимоотношения с нашими историческими друзьями», — подчеркнул он.

По мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, российско-молдавское сотрудничество может развиваться очень благоприятно и эффективно.