Данкверт: российско-молдавское сотрудничество может развиваться очень эффективно

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе встречи с представителями молдавской партии «Возрождение» заявил, что российско-молдавское сотрудничество может развиваться очень благоприятно и эффективно.

Во встрече, в частности, принимали участие лидер «Возрождения» Наталья Параска, а также члены бюро партии Василий Боля, Юрий Витнянский, Александр Нестеровский и Александр Суходольский.

«Общаться мы в любом случае должны. Нам надо выстраивать работу независимо. И вам, как депутатам и людям, облечённым политической властью и поддержкой народа, полезно говорить одно: службы должны между собой общаться. Если они не общаются, то дальше идут какие-то рестрикции», — сказал Данкверт.

Ранее сообщалось, что власти Гагаузии обсуждают с Москвой преференциальный режим для поставок своей сельскохозяйственной продукции в Россию.