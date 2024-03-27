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В Ереване заявили, что Армения не рассматривает подачу заявки на вступление в ЕС

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Власти Армении не обсуждают вопрос о подаче заявки на членство в ЕС, заявил спикер парламента Ален Симонян.
В Ереване заявили, что Армения не рассматривает подачу заявки на вступление в ЕС
  • Gettyimages.ru

«На данном этапе вопрос членства Армении в ЕС не обсуждается. Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой... Нам предстоит многое сделать, чтобы мы, как Грузия или Турция, не ждали годами», — цитирует его ТАСС.

При этом в начале марта армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что власти активно обсуждали идею вступления страны в Европейский союз.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима.

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