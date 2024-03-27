Forbes: ВСУ потеряли не менее семи из десяти переданных шведских танков Strv 122

Вооружённые силы Украины потеряли не менее семи из десяти переданных им танков Strv 122 шведского производства, информирует издание Forbes.

«21-я бригада (ВСУ. — RT)... потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции», — говорится в публикации.

По данным издания, эта техника уничтожена в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.