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Forbes: ВСУ потеряли не менее семи из десяти переданных шведских танков Strv 122

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Вооружённые силы Украины потеряли не менее семи из десяти переданных им танков Strv 122 шведского производства, информирует издание Forbes.
Forbes: ВСУ потеряли не менее семи из десяти переданных шведских танков Strv 122
  • Gettyimages.ru

«21-я бригада (ВСУ. — RT)... потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции», — говорится в публикации. 

По данным издания, эта техника уничтожена в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.

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