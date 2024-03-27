Forbes: ВСУ потеряли не менее семи из десяти переданных шведских танков Strv 122
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«21-я бригада (ВСУ. — RT)... потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции», — говорится в публикации.
По данным издания, эта техника уничтожена в течение нескольких месяцев.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.