Военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал, как Вооружённые силы России уничтожают позиции украинских войск на Херсонском направлении при помощи БПЛА «Орлан».

На операторов «Орлана» украинская армия объявила настоящую охоту, рассказал один из военных военкору.

«Не жалеют ни HIMARS, ни дорогого вида вооружения», — добавил он.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции.

По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.