RT показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Херсонском направлении
- RT
На операторов «Орлана» украинская армия объявила настоящую охоту, рассказал один из военных военкору.
«Не жалеют ни HIMARS, ни дорогого вида вооружения», — добавил он.
20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции.
По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.