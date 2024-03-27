RT в Telegram
Подпишись

RT показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал, как Вооружённые силы России уничтожают позиции украинских войск на Херсонском направлении при помощи БПЛА «Орлан».
RT показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Херсонском направлении
  • RT

На операторов «Орлана» украинская армия объявила настоящую охоту, рассказал один из военных военкору.

«Не жалеют ни HIMARS, ни дорогого вида вооружения», — добавил он.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. 

По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить