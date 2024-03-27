Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении командование Вооружённых сил Украины бросает на штурмы неподготовленных бойцов.

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, речь идёт о штурме в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

«Туда украинское командование в авангарде своих контратакующих сил бросило недавно мобилизованных граждан», — сказал Марочко.

Он добавил, что таким образом украинское командование пытается сократить потери опытных и мотивированных военнослужащих.

Ранее Марочко заявил, что перехваты рапортов командования украинских войск говорят о тяжёлом положении ВСУ на Купянском участке фронта.