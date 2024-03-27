Марочко: ВСУ бросают на штурм неподготовленных бойцов на Купянском направлении
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал собеседник агентства, речь идёт о штурме в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.
«Туда украинское командование в авангарде своих контратакующих сил бросило недавно мобилизованных граждан», — сказал Марочко.
Он добавил, что таким образом украинское командование пытается сократить потери опытных и мотивированных военнослужащих.
Ранее Марочко заявил, что перехваты рапортов командования украинских войск говорят о тяжёлом положении ВСУ на Купянском участке фронта.