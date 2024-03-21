RT в Telegram
Подпишись

Марочко: рапорты командиров ВСУ говорят об их тяжёлом положении под Купянском

Короткая ссылка
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что перехваты рапортов командования украинских войск говорят о тяжёлом положении ВСУ на Купянском участке фронта.
Марочко: рапорты командиров ВСУ говорят об их тяжёлом положении под Купянском
  • © AP Photo / LIBKOS

Об этом пишет РИА Новости.

«Украинское командование рапортует о тяжёлом положении войск и продвижении ВС России», — сказал он. 

По словам Марочко, из перехваченных данных стало известно о плачевном положении ВФУ на ряде участков в районе Купянска.

Он уточнил, что в числе проблем отмечаются низкая мотивация бойцов, дефицит личного состава, низкая квалификация военных и нехватка некоторого вооружения.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52 уничтожили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу украинских войск на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить