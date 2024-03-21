Марочко: рапорты командиров ВСУ говорят об их тяжёлом положении под Купянском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что перехваты рапортов командования украинских войск говорят о тяжёлом положении ВСУ на Купянском участке фронта.

Об этом пишет РИА Новости.

«Украинское командование рапортует о тяжёлом положении войск и продвижении ВС России», — сказал он.

По словам Марочко, из перехваченных данных стало известно о плачевном положении ВФУ на ряде участков в районе Купянска.

Он уточнил, что в числе проблем отмечаются низкая мотивация бойцов, дефицит личного состава, низкая квалификация военных и нехватка некоторого вооружения.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52 уничтожили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу украинских войск на Купянском направлении.