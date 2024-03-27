Политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу, нынешние власти Кишинёва действуют по методичкам западных элит.

С таким заявлением выступил независимый депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский.

«Мы видим какое огромное количество политических, экономических действий проводится в антироссийской риторике», — цитирует его РИА Новости.

Также депутат отметил, что на данном этапе разрывается огромное количество договоров со странами СНГ.

Ранее председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ситуация в Молдавии напоминает развитие событий на Украине.

Кроме того, сообщалось, что глава Гагаузии Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от молдавского президента Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения.