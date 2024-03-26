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Слуцкий: ситуация в Молдавии напоминает развитие событий на Украине

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Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя в разговоре с RT встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение» Александром Суходольским и Василием Болей, заявил, что ситуация в Молдавии напоминает развитие событий на Украине.
Слуцкий: ситуация в Молдавии напоминает развитие событий на Украине
  • РИА Новости

«Россия — это надёжный экономический партнёр в любой сфере, от сельского хозяйства до топливно-энергетического комплекса, транспорт и многое-многое другое. Мы не стремимся никого захватывать, мы не стремимся никого включать в свой состав. Мы рассматриваем Молдову как суверенное государство, но государство, в котором сегодня, к сожалению, увы, преобладают в политической сфере нотки совершенно деструктивные, заведомо против России, и многое другое», — сказал он.

Слуцкий отметил, что это напоминает развитие ситуации на Украине.

«Это очень опасный путь», — добавил он.

По его словам, позиция сегодняшних властей Молдавии в поддержку евроинтеграции — это путь в никуда.

Слуцкий подчеркнул, что «коллективный Запад ведёт человеческую цивилизацию к третьем мировой войне».

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