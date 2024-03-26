Росгвардия: с Украины увеличилось число звонков с призывами к совершению терактов
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, число таких звонков возросло на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».
«В частности, находящиеся на Украине злоумышленники связываются с подростками и предлагают им совершать террористические акты за денежное вознаграждение», — говорится в заявлении.
Ранее фельдшер Сергей Каширин рассказал, как столичные медики спасали пострадавших в «Крокусе».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.