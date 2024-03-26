Директор ФСБ: глава ГУР Украины Буданов является законной целью для ВС России
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Его слова приводит ТАСС.
«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос про Буданова и остальных руководителей украинских спецслужб.
Бортникову задали вопрос, почему эти цели ещё не поражены, на что он сказал: «Всё впереди».
В мае 2023 года Кирилл Буданов заявил, что его структура «убивала и будет убивать русских по всему миру».
В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал его.