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Директор ФСБ: глава ГУР Украины Буданов является законной целью для ВС России

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для ВС России, как и все, кто совершают преступления против неё, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Директор ФСБ: глава ГУР Украины Буданов является законной целью для ВС России
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит ТАСС.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос про Буданова и остальных руководителей украинских спецслужб.

Бортникову задали вопрос, почему эти цели ещё не поражены, на что он сказал: «Всё впереди».

В мае 2023 года Кирилл Буданов заявил, что его структура «убивала и будет убивать русских по всему миру».

В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

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