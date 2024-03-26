Директор ФСБ: глава ГУР Украины Буданов является законной целью для ВС России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для ВС России, как и все, кто совершают преступления против неё, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Его слова приводит ТАСС.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос про Буданова и остальных руководителей украинских спецслужб.

Бортникову задали вопрос, почему эти цели ещё не поражены, на что он сказал: «Всё впереди».

В мае 2023 года Кирилл Буданов заявил, что его структура «убивала и будет убивать русских по всему миру».

В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал его.