Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова

Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Его обвиняют по статье о теракте, ранее МВД России объявило Буданова в розыск.

В середине октября политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ «выбились из графика».