Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова
Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
- AFP
- © Victor Pinchuk Foundation
Его обвиняют по статье о теракте, ранее МВД России объявило Буданова в розыск.
В середине октября политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ «выбились из графика».
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