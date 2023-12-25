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Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова
  • AFP
  • © Victor Pinchuk Foundation

Его обвиняют по статье о теракте, ранее МВД России объявило Буданова в розыск.

В середине октября политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ «выбились из графика».

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