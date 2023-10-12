Политолог Мезюхо: Буданов ведёт себя как шоумен

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ «выбились из графика».

По словам собеседника RT, Буданов «сам себя загнал в неудобное положение».

«Многие месяцы он раздаёт интервью с победоносной риторикой и ведёт себя не как типичный глава разведки. Обычно его коллеги в других странах очень чётко выверяют каждое сказанное слово, не ведут себя как пустомели, не раздают бесконечные интервью. Профессия разведчика этого не предполагает. А Буданов ведёт себя как шоумен», — отметил Мезюхо.

Он добавил, что в нынешней ситуации, на фоне неудач ВСУ, Буданов должен себя оправдать.

«С одной стороны, он уже не может отрицать, что что-то, что ранее анонсировалось, пошло не по плану. А с другой стороны, глава украинской разведки не может сказать откровенно, что «контрнаступление» провалилось. Поэтому он применяет такие речевые обороты и ведёт себя, действительно, как типичный трепач... Он, на мой взгляд, несамостоятельный политический деятель. Скорее всего, истинным руководителем украинской разведки является другое лицо и, вероятно, это лицо с иностранным гражданством», — предположил политолог.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».

Буданов также утверждает, что при этом в ВСУ «не всё пошло кувырком».