RT в Telegram
Подпишись

Гладков задался вопросом о целесообразности объявления ракетных тревог ночью

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поинтересовался мнением жителей региона о целесообразности включения сирен о ракетной угрозе в ночное время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Поводом для этого, по словам губернатора, послужило принятое минувшей ночью решение не объявлять тревогу во избежание паники среди населения.

«Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», — сказал Гладков.

Он отметил, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем нахождение дома.

При это губернатор попросил жителей высказать своё мнение, нужно ли включать сирены ночью.

Ранее над Белгородской областью были уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Также два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки на регион.

Днём ранее мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить