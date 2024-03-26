Гладков задался вопросом о целесообразности объявления ракетных тревог ночью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поинтересовался мнением жителей региона о целесообразности включения сирен о ракетной угрозе в ночное время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Поводом для этого, по словам губернатора, послужило принятое минувшей ночью решение не объявлять тревогу во избежание паники среди населения.

«Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», — сказал Гладков.

Он отметил, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем нахождение дома.

При это губернатор попросил жителей высказать своё мнение, нужно ли включать сирены ночью.

Ранее над Белгородской областью были уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Также два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки на регион.

Днём ранее мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.