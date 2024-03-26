Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки на регион
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что у одного мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота.
«У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — сказал губернатор.
По его данным, бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.
Ранее над Белгородом и Белгородским районом было сбито 13 воздушных целей.