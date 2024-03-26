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Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки на регион

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Два человека, предварительно, пострадали в посёлке Дубовое Белгородской области в результате атаки ВСУ на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что у одного мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота.

«У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — сказал губернатор.

По его данным, бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. 

Ранее над Белгородом и Белгородским районом было сбито 13 воздушных целей.

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