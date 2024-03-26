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Депутат Рады Дубинский: бездеятельность Киева в экономике грозит проблемами

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что бездеятельность Киева в вопросах экономики грозит проблемами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на Украине мало говорят об экономической составляющей военных действий.

При этом, как отмечает Дубинский, эта тема важна с точки зрения обеспечения страны ресурсами, которые могут компенсировать внешнюю помощь.

«И здесь у нас если не провал, то серьёзная недоработка», — сказал он.

Ранее Дубинский заявил, что власти Украины не имеют плана развития страны, о чём свидетельствует отмена заседаний Верховной рады.

При этом сообщалось, что ЕК выделит €1,5 млн на развитие «стабильного» рынка финансовых услуг на Украине.

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