В Раде заявили об отсутствии у Киева плана дальнейшего развития Украины

Власти Украины не имеют плана развития страны, о чём свидетельствует отмена заседаний Верховной рады. С таким заявлением выступил депутат Александр Дубинский.

Говоря об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законов, парламентарий отметил, что это указывает на отсутствие у властей Украины какой-либо повестки для страны.

«Нет планов «B» и «C», нет вопросов экономики, нет вопросов социальной политики, даже шкурняков (личных корыстных целей. — RT) нет — ничего не осталось», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о парламентском кризисе из-за поправок к закону о мобилизации.