В Раде заявили об отсутствии у Киева плана дальнейшего развития Украины
- РИА Новости
Говоря об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законов, парламентарий отметил, что это указывает на отсутствие у властей Украины какой-либо повестки для страны.
«Нет планов «B» и «C», нет вопросов экономики, нет вопросов социальной политики, даже шкурняков (личных корыстных целей. — RT) нет — ничего не осталось», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о парламентском кризисе из-за поправок к закону о мобилизации.