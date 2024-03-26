Минобороны: группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ

Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что потери противника составили до 120 военнослужащих.

Ранее экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также ВС России уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», наносившую удары по приграничным населённым пунктам Белгородской области.