Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
По данным ведомства, это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО украинских войск.
Также средства ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 95 беспилотников ВСУ.
Кроме того, российские военные подключили к разминированию Авдеевки роботов-сапёров «Уран-6».