Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

По данным ведомства, это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО украинских войск.

Также средства ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 95 беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные подключили к разминированию Авдеевки роботов-сапёров «Уран-6».